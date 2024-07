Influenciador é procurado por atropelar e matar um homem na Zona Oeste do Rio

Na noite do último sábado (13), o influenciador Vitor Vieira Belarmino, que possui mais de 280 mil seguidores em suas redes sociais, passou a ser suspeito de atropelar e matar um homem na Avenida Lúcio Costa, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Civil. Vitor dirigia uma BMW, carro de luxo que atingiu Fábio Toshiro Kikuta. A vítima tinha acabado de sair do hotel Cdesign, onde estava hospedado em lua de mel, após se casar horas antes. A polícia pediu a prisão do influenciador, que foi concedida pela Justiça. No momento, ele é considerado foragido.



Fábio e sua mulher haviam se casado em um sítio em Guaratiba, também na Zona Oeste do Rio. O casal deixou a festa por volta das 22h e seguiu para o hotel. Segundo familiares, que estavam no IML para a liberação do corpo, os dois deixaram as malas no quarto do hotel e então decidiram descer.

Uma testemunha disse ter visto o momento do atropelamento. O corpo da vítima foi projetado para dentro do carro. Segundo a testemunha, os ocupantes do veículo desembarcaram, retiraram o corpo do carro e colocaram na rua. Na sequência, eles fugiram em disparada. Pouco tempo depois, outras testemunhas informaram aos policiais que um veículo semelhante foi visto na região.



Segundo as imagens da câmera de segurança, Fábio estava atravessando a via acompanhado da mulher para seguir com a comemoração, quando foi atingido pelo carro às 23h37. O caso é investigado pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), que realizou uma perícia no local. O carro de luxo foi apreendido em um condomínio da Barra da Tijuca, bairro vizinho, momentos depois do acidente.