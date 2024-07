Homem é preso no Centro do Rio suspeito de receptar bebidas falsificadas

Policiais civis da 27ª DP (Vicente de Carvalho) prenderam em flagrante um homem suspeito de revender bebidas falsificadas para boates da Zona Norte do Rio.

Após as investigações, os agentes foram até a residência dele, na Glória, Centro da cidade, e flagraram o homem em atitude suspeita, portando garrafas de bebida, na portaria do imóvel. Ao conduzir os policiais até seu apartamento, os agentes encontrara, no local, 17 garrafas de whisky de diferentes marcas, sem procedência.



O homem, porém, não soube explicar a origem das garrafas e negou o comércio delas. Após diligências, o suspeito foi conduzido à delegacia e preso em flagrante por receptação.

