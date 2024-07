Câmera flagra roubo a van de transporte executivo em Itaboraí; vídeo

Após assumirem a direção, eles desligam as câmeras - Foto: Reprodução

Após assumirem a direção, eles desligam as câmeras - Foto: Reprodução

Câmeras de segurança flagraram o momento em que criminosos armados roubam uma van de transporte executivo de passageiros, em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio. O crime aconteceu na BR-101, na altura de Duques, na madrugada deste sábado (13).

O relógio marcava 1h40 quando o motorista foi fechado por ocupantes de um carro preto que o obrigam a parar o veículo no acostamento. Dois homens armados - ambos com os rostos cobertos por camisas - saem do automóvel e anunciam o assalto.

Após assumirem a direção, eles desligam as câmeras. O motorista foi colocado no banco de trás e obrigado a ficar de cabeça baixa. Os criminosos saem da rodovia e partem para um lugar ermo onde desativam o rastreador da van. Em seguida, liberam o motorista e ainda o orientam a como deixar o local.

Policiais do batalhão de Itaboraí chegaram a fazer buscas no bairro Vila Gabriela, também em Itaboraí, onde encontraram apenas pedaços do rastreador da van. Motoristas afirmam que crimes como esse são frequentes naquela região.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Quem tiver informações sobre a localização da van, placa REH-7B14, pode ligar para a Polícia Militar, no 190, ou para o Disque-Denúncia, através do 2253-1177.