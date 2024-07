Manifestação "fecha" Santa Rosa após operação no Serrão, em Niterói

A Rua Noronha Torrezão, uma das mais movimentada vias da Zona Sul de Niterói, ficou interditada durante a tarde desta sexta-feira (12) por conta de uma manifestação. A causa do protesto não confirmada; no entanto, relatos preliminares indicam que uma operação policial no Morro do Serrão teria motivado os manifestantes.

Os manifestantes fecharam a via na altura de Santa Rosa por volta das 15h. O trecho permaneceu fechado até 15h45, quando a Nittrans confirmou a desobstruação completa da via.





Via liberada em ambos os sentidos da Rua Noronha Torrezão. https://t.co/Bmgl3NMotP pic.twitter.com/Bqrmrc7yci — NITTRANS (@NITTRANS) July 12, 2024

Agentes da Polícia Militar participaram da desobstrução. Em nota, a corporação informou que equipes do 12° BPM (Niterói) realizaram operação nas comunidades do Morro do Serrão, Juca Branco e Boa Vista. Um suspeito foi detido e uma arma foi apreendida durante as ações. O policiamento segue reforçado na região.