Policiais recuperam moto furtada em Niterói; confira vídeo

Um homem, de 44 anos, acusado de furtar uma motocicleta em Santa Rosa, foi detido nesta sexta-feira (12) em Niterói. A moto foi recuperada em São Gonçalo por agentes da Polícia Civil e devolvida ao proprietário. O crime aconteceu há pouco mais de duas semanas, no dia 26 de junho. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o suspeito pegou a motocicleta; confira:





A vítima, que trabalha como servente de obras, registrou o crime na 77ª DP (Icaraí). Segundo ele, a motocicleta não tinha seguro. Após as investigações, nesta sexta (12), a Delegacia alertaram agentes da Operação Segurança Presente, que conseguiram localizar o suspeito na Rua Miguel de Frias, em Icaraí.

Ele foi detido e levado para a Delegacia, onde prestou depoimentos. Em seu histórico, já constavam anotações criminais por roubo, furto e posse de drogas. Com base no relato do acusado, uma equipe da 77ª DP foi enviada ao Coelho, em São Gonçalo, para localizar a moto, que foi recuperada e devolvida a vítima.