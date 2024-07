Operação Integrada PM e Prefeitura de Niterói resulta em prisão, apreensão de armas brancas e simulacro de pistola

Parte do material apreendido - Foto: Divulgação

Parte do material apreendido - Foto: Divulgação

Uma ação conjunta entre a Polícia Militar (PMERJ), através do 12º BPM (Niterói), a Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP) e a Guarda Municipal de Niterói resultou na prisão de um homem foragido da justiça, na apreensão de um simulacro de pistola, cinco facas, um cachimbo para uso de crack e um canivete grande, na noite desta quinta-feira (11). A operação aconteceu no Centro, Cantareira e Praça do Rink, em Niterói.

A operação, que teve início às 19h e se estendeu até às 22h, contou com a participação de uma equipe composta por oficiais do 12º BPM, policiais da Moto Patrulha e da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (RAM), guardas municipais e agentes da SEOP.



Durante a ação, os policiais abordaram diversas pessoas e revistaram veículos. Um homem foi preso por estar com um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. Outro indivíduo foi conduzido à delegacia por porte de um simulacro de pistola. Além disso, foram apreendidas cinco facas, um cachimbo para uso de crack e um canivete grande.

Homem estava foragido da Justiça | Foto: Divulgação

Denúncias anônimas podem ser feitas através do Disque Denúncia (2253-1197) ou da Central de Atendimento ao Cidadão da PMERJ (190).