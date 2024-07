"Marcha para Jesus": SG realiza alterações no trânsito no próximo sábado (13)

A Secretaria de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo montou um esquema especial de trânsito para facilitar a realização do evento 'Marcha para Jesus', que ocorrerá no próximo sábado (13), a partir das 14h, saindo do INSS do Centro até o Clube Mauá. Os motoristas que trafegam pelos bairros Centro e Estrela do Norte deverão ficar atentos.

As mudanças no trânsito começarão a valer no sábado (13), a partir das 11h, quando a Rua Coronel Moreira César será interditada parcialmente dos números 157 até 169.

Do início da Rua Dr. Feliciano Sodré até o nº 182 da Rua Dr. Nilo Peçanha ficará proibido o estacionamento de veículos, os serviços de carga e descarga, os pontos de táxi e de embarque/desembarque de passageiros na pista de rolamento à esquerda.

Ficará suspenso o estacionamento de carros e a circulação de veículos (com exceção dos veículos autorizados) na Travessa Peri dos Santos. Já na Rua Sidnei Monteiro ficará proibido o estacionamento de veículos.

Vale destacar que os veículos que estiverem estacionados nos trechos proibidos serão removidos para depósito público, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.