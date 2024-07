Foragido da justiça é preso durante operação conjunta em Niterói

Um homem foragido da justiça por diversos crimes foi preso na noite desta quinra-feira (11), durante uma operação conjunta entre a equipe da moto patrulha do 12º BPM (Niterói) e agentes da SEOP Niterói. A ação aconteceu na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, no Centro de Niterói.

O acusado, de 29 anos, foi abordado pelos policiais durante patrulhamento ostensivo. Ao consultar seus dados no sistema, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo. O mandado foi expedido pelos crimes de resistência, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.



O acusado já possuía diversas anotações criminais, incluindo roubo, lesão corporal e tráfico de drogas. Ele foi encaminhado à 76ª DP (Niterói), onde permanece preso à disposição da justiça.