São Gonçalo terá shows gratuitos de Chico César e Sandra de Sá

Vem aí o 22º Festival Sesc de Inverno! Considerado o maior evento cultural multilinguagem do país, o Festival será realizado de 12 a 28 de julho em 24 localidades do estado do Rio de Janeiro – a maior edição de todos os tempos, com uma programação gratuita ou a preços populares repleta de música, teatro, dança, literatura, cinema, circo e artes visuais (confira abaixo todas as localidades). São Gonçalo é uma das cidades contempladas com atrações especiais, nos dias 19 e 20 de julho. O evento é realizado com o apoio das prefeituras e dos sindicatos varejistas locais.

A Quadra do Sesc São Gonçalo receberá grandes shows, às 21h, que prometem animar o público da região. Sobem ao palco os cantores Chico César (19/07, classificação livre), em uma profusão de ritmos e encontros para celebrar o pan-africanismo, que vão do forró ao reggae jamaicano, passando pelo calipso, a rumba zairense, o coco e o rock; e Sandra de Sá (20/07, classificação etária de 14 anos), em um show que toca todos os ritmos, com MPB, soul, samba e funk. A programação musical conta ainda com Cátia de França com o show “50 Anos de Pisada” (19/07, às 18h, classificação etária de 12 anos), que apresenta seu novo trabalho composto por 12 faixas inéditas, um passeio pela vida e obra da artista, explorando sua poesia, musicalidade e suingue. O ingresso para cada show é 1kg de alimento não-perecível. A distribuição de ingressos, mediante a troca por 1kg de alimento, inicia na unidade em 13/07, a partir das 09h30.

A unidade Sesc São Gonçalo (Redondo) contará, também, com o espetáculo gratuito “Candeia” (20/07, às 18h, classificação livre), que conta a história de quatro velhas senhoras que recebem o público em seu quintal, onde conversam na companhia de um café coado, de um bolo de vó e de um escalda pés, um convite para que a plateia se conecte com suas memórias mais singelas, provocando um mergulho em si nesta experiência teatral sensorial única e acolhedora.



A cada edição, o Festival traz um tema para reflexão, que é encontrado na identidade visual e na programação artística. Este ano o conceito do evento celebra a multiplicidade do Brasil, representada pelo acróstico “P-L-U-R-A-L”, que busca resumir em seis outras palavras a diversidade cultural do país: P, de povos, L, de lugares, U, de união, R, de raízes, A, de artes e L, de linguagens.

O conceito é baseado em pilares como o (re)conhecimento das raízes e tradições brasileiras; a conexão das singularidades, hábitos e costumes; a construção da identidade do país; a valorização dos territórios e orgulho de pertencer; a troca de experiências e saberes; a vivência da pluralidade do Brasil em 24 localidades do estado; e, por fim, a celebração da diversidade cultural brasileira.

Esse conceito traduz a essência do festival: um evento para todos os públicos, que valoriza a diversidade cultural e a inclusão, e que está atingindo um número cada vez maior de pessoas, em diversas localidades do estado. O Festival Sesc de Inverno promove a interação entre artistas e público e a reunião de relevantes artistas da cena nacional. A curadoria busca valorizar experiências e práticas culturais atentas a essa pluralidade. A programação completa será divulgada, em breve, em https://festivalsescdeinverno.com.br/.

"Em toda e qualquer atividade do Sesc RJ está intrínseca a ideia de inclusão e democracia. Trabalhamos diuturnamente para dar dignidade e qualidade de vida aos trabalhadores do comércio e também aos mais vulneráveis da nossa sociedade. O tema do Festival de Inverno deste ano traz essa ideia muito claramente, com um adendo: as narrativas hegemônicas precisam ser revertidas para que aqueles que historicamente tiveram papéis de coadjuvantes possam de uma vez por todas se tornarem protagonistas", analisa Antonio Florencio de Queiroz Junior, presidente do Sistema Fecomércio RJ.

Sandra de Sá | Foto: Divulgação

Uma das novidades deste ano é a volta do projeto Boca Suja, no qual poemas de grandes nomes da poesia nacional são impressos em guardanapos e distribuídos durante a programação do Festival. Em 2024, a homenageada é a poetisa e escritora de obras infantojuvenis Roseana Murray, que recentemente se recuperou de um episódio de violência em Saquarema e está pronta para continuar presenteando os leitores com muitas histórias. “Viver é o milagre que nos guia” é uma das frases escritas pela autora em suas redes sociais.

Mesa Brasil Sesc RJ

Nos dias 19 e 20 de julho, uma equipe do Mesa Brasil Sesc RJ estará na unidade Sesc São Gonçalo para arrecadar alimentos. Criado em 2000, o Mesa Brasil Sesc RJ recebe alimentos não-perecíveis e in natura de cerca de 200 parceiros e os reverte a mais de 1.300 instituições do estado, que, por sua vez, atendem pessoas em situação de vulnerabilidade. Além de intermediar a doação, o programa orienta os cozinheiros dessas entidades a aproveitarem integralmente os alimentos. Saiba mais em www.sescrio.org.br/mesa-brasil.

Serviço:

22º Festival Sesc de Inverno – São Gonçalo

19 a 20 de julho de 2024

Sesc São Gonçalo: Avenida Presidente Kennedy, 755, Estrela do Norte, São Gonçalo/ RJ.

Confira as cidades/localidades que receberão o Festival Sesc de Inverno 2024:

Petrópolis

Teresópolis

Nova Friburgo

Itaipava (Petrópolis)

Valença

Grussaí (São João da Barra)

Tanguá

Porciúncula

Casimiro de Abreu

Magé (Piabetá)

Sana (Macaé)

Búzios

Vassouras

Barra de São João (Casimiro de Abreu)

Três Rios

Itaperuna (Raposo)

Penedo

Cabo Frio

Miguel Pereira

Silva Jardim

Cardoso Moreira

Campos do Goytacazes

São Gonçalo

Rio das Ostras