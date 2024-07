Polícia Civil prende pai e filho que agrediram um homem após discussão de trânsito

Policiais civis da 40ª DP (Honório Gurgel) prenderam duas pessoas de uma mesma família que agrediram e roubaram o aparelho de telefone celular de um homem. Os autores, que são pai e filho, teriam discutido com a vítima por conta de trânsito antes de atacá-la.

O crime ocorreu no dia 12 de junho, em Rocha Miranda, Zona Norte do Rio. Após a discussão, um dos autores saiu do banco traseiro do veículo em que estava e deu um "mata-leão" na vítima. Em seguida, seu filho, que dirigia o carro, se juntou ao pai. A vítima recebeu socos e chutes no rosto e no tórax. O mais jovem ainda revistou o homem, que estava imobilizado no chão, e subtraiu seu celular.

Leia mais:

Receita apreende 51 kg de cocaína dentro de "caixa misteriosa" no Galeão

Policial civil é baleado em estacionamento de mercado em Niterói



A vítima chegou a desmaiar por alguns instantes. Quando despertou, foi novamente atacado pelos criminosos. O homem foi jogado em um canteiro e os golpes só cessaram quando a mulher de um agressor interviu.



Um dos autores foi preso na última quarta-feira (10), em Irajá, também na Zona Norte. Ele já tinha anotações criminais por roubos praticados na região. O pai dele já havia sido detido no dia anterior, no Centro da cidade. Contra eles, foram cumpridos mandados de prisão preventiva.

Durante as investigações, os agentes ainda apuraram que o celular da vítima estava sendo usado por outro membro da família dos agressores. O aparelho foi recuperado nesta quarta.