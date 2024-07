Receita apreende 51 kg de cocaína dentro de "caixa misteriosa" no Galeão

Receita Federal apreende R$ 3 milhões em cocaína no Galeão - Foto: Foto: Divulgação/Receita Federal

Receita Federal apreende R$ 3 milhões em cocaína no Galeão - Foto: Foto: Divulgação/Receita Federal

A Receita Federal apreendeu, nesta quarta-feira (10), 51kg de cocaína no aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador. A droga foi avaliada em R$ 3 milhões.

Segundo informações, uma caixa sem identificação foi encontrada no terminal de cargas e dentro dela existiam duas malas, cada uma com 46 tabletes da droga. O teste realizado nas substancias encontrou presença de cocaína. Não foi encontrado o possível dono das malas.

Uma outra apreensão, esta de 25 kg de drogas, ocorreu na madrugada desta quarta (10), na ponte Rio-Niterói, onde agentes da Policia Rodoviária Federal que fiscalizavam a BR-101, abordaram dois motociclistas que faziam o transporte das substâncias.

Leia também:

• Caso João Pedro: Justiça absolve policiais pela morte do adolescente

• Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio acumulado em R$ 9 milhões

As drogas seriam transportadas até Saquarema, Região dos Lagos. A PRF informou que um dos homens estava de posse de uma moto clonada. Foram apreendidos 12kg de maconha, 10kg de cocaína e 2,5kg de crack.