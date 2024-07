Passageiros são agredidos em assalto a ônibus na Avenida Brasil

Um ônibus foi assaltado e os passageiros foram feitos de reféns na Avenida Brasil, na manhã desta quarta-feira (10). Três homens armados assaltaram e agrediram vários passageiros que estavam no coletivo da linha 2383 (Sepetiba x Carioca). A Polícia Civil está investigando o caso.



A ação criminosa ocorreu na altura de Deodoro, na Zona Oeste do Rio, por volta das 6h desta quarta. Segundo os passageiros, o coletivo parou em um ponto de ônibus para que alguns passageiros pudessem descer, e nesse momento os criminosos entraram. Foram aproximadamente 40 minutos de ação, e só foram embora quando o veículo chegou na altura de Ramos, na entrada da Ilha do Governador.

No momento do roubo um dos criminosos ficou na parte da frente do ônibus e os outros dois se dirigiram para o fundo do coletivo. Além dos pertences roubados, as vítimas também foram agredidas com socos e tapas.



Os assaltantes fugiram do local. Depois do ocorrido, os passageiros se dirigiram a 17ª DP onde fizeram um boletim de ocorrência.