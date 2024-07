Nube oferece mais de 10 mil vagas de estágio para esta semana

As oportunidades de estágio são para alunos do ensino médio, técnico e superior - Foto: Divulgação

As oportunidades de estágio são para alunos do ensino médio, técnico e superior - Foto: Divulgação

No cenário de alta competitividade no mercado de trabalho, a busca por oportunidades é uma constante entre os indivíduos. Nesta semana, para profissionalizar os estudantes, o Nube está disponibilizando 10.201 vagas de estágio.

As oportunidades de estágio são para alunos do ensino médio, técnico e superior. Para explorar todas as vantagens da plataforma, basta o interessado acessar o site e registrar o seu currículo

Leia mais

Extratos bancários têm termos padronizados a partir desta segunda

Sesc RJ oferece vagas gratuitas e a preços populares para cursos de inglês e espanhol em São Gonçalo





Entre os cursos demandados pelas empresas, estão inclusos: Arquitetura, Comércio Exterior, Contabilidade, Design de Interiores, Direito, Educação Física, Engenharia Civil, Farmácia, Geologia, Jornalismo, Marketing, Música, Recursos Humanos, Segurança do Trabalho, entre outros. As bolsas auxílio oferecidas variam de R$ 1.100,00 a R$ 2.500,00.

Confira algumas vagas em evidência nesta semana:

Curso | Bolsa-Auxílio | Código OE

- Arquitetura | R$ 1.500,00 | 281539

- Comércio Exterior | R$ 2.000,00 | 302390

- Contabilidade | R$ 1.750,00 | 253442

- Design de Interiores | R$ 1.500,00 | 276876

- Design Gráfico | R$ 1.500,00 | 265988

- Direito | R$ 1.930,00 | 294122

- Edificações | R$ 2.000,00 | 302506

- Educação Física | R$ 1.400,00 | 302604

- Enfermagem | R$ 1.100,00 | 300976

- Engenharia Ambiental | R$ 1.900,00 | 302579

- Engenharia Civil | R$ 2.500,00 | 288709

- Engenharia de Produção | R$ 1.900,00 | 299176

- Engenharia Elétrica | R$ 2.500,00 | 287168

- Estética | R$ 1.400,00 | 301037

- Farmácia | R$ 2.320,00 | 301053

- Fonoaudiologia | R$ 1.500,00 | 262583

- Gastronomia | R$ 1.500,00 | 295796

- Geologia | R$ 2.000,00 | 301729

- Jornalismo | R$ 2.500,00 | 302187

- Marketing | R$ 2.000,00 | 298741

- Mídias Sociais | R$ 1.500,00 | 298509

- Música | R$ 1.100,00 | 287942

- Publicidade | R$ 1.500,00 | 303176

- Química | R$ 2.000,00 | 276546

- Recursos Humanos | R$ 1.800,00 | 303412

- Segurança do Trabalho | R$ 2.000,00 | 297989

- Teatro | R$ 1.300,00 | 279305

- Turismo | R$ 1.900,00 | 266913