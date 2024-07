Fluminense aposta em reforços para reverter desempenho no Campeonato Brasileiro

O Fluminense e seus torcedores aguardam ansiosamente a chegada de Thiago Silva e Jhon Arias para reforçar a equipe, que não tem apresentado bom desempenho neste Campeonato Brasileiro. As janelas de transferências serão abertas nesta quarta-feira (10), e os times poderão registrar novos jogadores a partir de quinta-feira (11), conforme determinação da CBF. Dessa forma, os reforços estarão disponíveis para a 17ª rodada do Brasileirão.

Além de Thiago Silva, outro reforço confirmado é o volante Nonato, de 26 anos, cuja contratação já foi acertada. Nonato retorna ao Fluminense após dois anos. A diretoria também está em busca de mais três jogadores: um zagueiro, um atacante de lado e um centroavante, atendendo a pedidos do técnico Mano Menezes.

Este cenário de novas contratações é uma das esperanças do time para sair da difícil situação em que se encontra. No entanto, não é a única. O clube e os torcedores também contam com o retorno do atacante Jhon Arias, que está disputando a Copa América pela Colômbia. Arias tem se destacado na competição, ajudando sua seleção a chegar à final contra o Uruguai, e deve retornar ao Brasil na próxima semana.

Leia também:

Caso João Pedro: Justiça absolve policiais pela morte do adolescente

Gerson, o Canhotinha de Ouro, inspira pessoas no Café Empresarial da CDL Niterói

A final da Copa América está marcada para o dia 14 de julho. Apesar do interesse de times estrangeiros, o Fluminense pretende manter Arias até o final desta temporada, assim como o volante André. Ambos os jogadores são fundamentais para evitar o risco de rebaixamento e melhorar a posição do clube no campeonato.

Os próximos compromissos do Fluminense serão fora de casa. Na quinta-feira (11), o time enfrentará o Criciúma às 20h (horário de Brasília). Já no dia 21, a disputa será contra o Cuiabá. Será a primeira vez que o treinador Mano Menezes terá uma série de treinos para trabalhar com o "time principal", visando melhorar a performance da equipe nos jogos seguintes.