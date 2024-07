Polícia Civil indicia taxista por homicídio de motociclista em Vila Isabel

A 20ª DP (Vila Isabel) concluiu o inquérito sobre a morte do motociclista Alan Rodrigues Sales, ocorrida no dia 31 de maio, em Vila Isabel, Zona Norte do Rio. O taxista que conduzia o veículo que se chocou contra a vítima foi indiciado por homicídio com dolo eventual.

Leia mais:



Mulher desaparecida é encontrada morta na Pavuna



Tentativa de assalto termina com suspeito morto no Rio



No decorrer da investigação, foram analisadas imagens, produzidos laudos periciais de alta complexidade, realizadas dezenas de diligências e colhidos testemunhos. Diante desses elementos, a autoridade policial entendeu que o motorista assumiu o risco de matar Alan. O relatório da investigação foi enviado para o Ministério Público.