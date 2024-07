Mulher desaparecida é encontrada morta na Pavuna

Michelli Conceição da Costa, de 36 anos, que estava desaparecida desde o último domingo (7), foi encontrada morta, na Pavuna, nesta segunda feira (8). Fábio de Souza Ferreira, ex namorado da vítima, é o principal suspeito do crime. Ele também foi localizado morto.

O corpo de Michelli foi encontrado dentro de um galão na casa do ex- companheiro. Antes de ser encontrada, familiares e amigos buscavam informações de seu paradeiro pelas redes sociais.

Segundo informações, o casal vivia um relacionamento conturbado. A mulher sofria constantes agressões e o crime teria sido motivado devido a não aceitação de Fábio com o fim do namoro.

Horas depois do assassinato, Fábio também foi encontrado morto. Nas redes sociais, moradores da Estrada do Rio do Pau, onde ambos moravam, informaram que o homem teria sido sequestrado e morto por traficantes da área.

Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga os casos. Os agentes estão em diligências para esclarecer as circunstâncias das mortes e identificar os autores dos crimes.