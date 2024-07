Tentativa de assalto termina com suspeito morto no Rio

Um suspeito foi morto e outro ficou ferido por um policial militar de folga durante uma tentativa de assalto na Zona Central do Rio, na tarde desta terça-feira (09). Segundo relatos, o crime aconteceu em um posto de gasolina no Estácio. A dupla teria tentado roubar o automóvel do PM.

De acordo com testemunhas, o policial estava com o carro parado no estabelecimento quando foi abordado pela dupla, que chegou em uma motocicleta. O agente reagiu e atingiu os dois suspeitos, que tentaram fugir à pé. Ainda de acordo com os relatos, um deles não resistiu e acabou morrendo no local.

Baleado, o segundo suspeito foi socorrido e levado para uma unidade de saúde. O hospital para onde ele foi e seu estado de saúde não foram divulgados. Agentes do 4º BPM (São Cristóvão) foram acionados ao local e apreenderam uma arma no local. Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) também foram acionados e realizaram a perícia do local.