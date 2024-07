Polícia investiga morte jovem abandonado em hospital de São Gonçalo

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo investigam as circunstâncias da morte de um jovem, com idade entre 20 e 30 anos, deixado morto no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, em São Gonçalo.

O caso aconteceu no final da noite de domingo, e a vítima, que ainda não foi identificada, apresentava diversas fraturas pelo corpo. O homem foi levado para a unidade de saúde, já em óbito, por um primo, que abandonou o cadáver e saiu do local sem passar nenhuma informação à equipe de saúde.



Leia também:



Motorista de aplicativo é preso por estuprar e engravidar passageira, em Niterói



Idosa moradora de SG é presa por integrar quadrilha especializada em hackear bancos

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal, onde permanece até ser identificado e liberado para sepultamento.



O caso será investigado por agentes da DH, que registraram o caso.