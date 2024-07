Idosa moradora de SG é presa por integrar quadrilha especializada em hackear bancos

Uma idosa, moradora de São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, fazia parte de uma quadrilha que “hackeava” agências bancárias. A investigação é do Delegado Moyses Santana, da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF).

Policiais Civis saíram em diligência para cumprir 6 mandados de prisão e 15 de busca e apreensão, na manhã desta segunda-feira (8). O prejuízo é estimado em cerca de R$ 40 milhões ao redor do Brasil.

“Um mandado de busca (contra a idosa) foi cumprido com êxito. Telefones celulares apreendidos contra uma investigada que recebeu vultosas quantias de dinheiro provenientes desses golpes cibernéticos aplicados ao Banco do Brasil”, disse o delegado Moyses Santana, em entrevista ao Bom Dia Rio.



De acordo com as investigações da DRF, a quadrilha instalava aparelhos no cabeamento de dados dos bancos, com isso realizava as transferências, furtando de vítimas aleatórias.

Após uma agência do Banco do Brasil, no Centro de Duque de Caxias, notar um acesso desconhecido na rede interna, agentes de segurança iniciaram as investigações.

Um funcionário terceirizado era o responsável por instalar o dispositivo nos cabos de internet. Ele foi descoberto depois que a polícia analisou as imagens da câmera de segurança.

“A quadrilha é altamente especializada, com conhecimentos muito apurados na área de TI [...] O crime era dividido em três etapas: aliciamento de funcionários contratados ou terceirizados; invasão da rede do banco; altos de engenharia social; onde eles mandavam as pessoas para realizar saques e movimentações financeiras, um prejuízo de aproximadamente R$40 milhões”, disse o delegado da DRF.