Tiroteio termina com suspeito ferido no Caramujo, em Niterói

Um suspeito, de 26 anos, ficou ferido após uma troca de tiros com policiais militares na manhã deste sábado (06), na comunidade do Caramujo, em Niterói. O conflito aconteceu na região conhecida como "subida da Biquinha". Uma arma e drogas foram apreendidas no local.

Segundo a Polícia, uma equipe do 12º BPM (Niterói) estava na comunidade para "intensificar o policiamento e reprimir roubos" na região quando avistou o suspeito, que, conforme os relatos, estaria circulando armado pelo bairro. Ao perceber a presença dos agentes, o homem teria efetuado disparos e tentado fugir.

Após confronto, os policiais encontraram o acusado com um ferimento no braço. Ele foi autuado em flagrante e levado sob custódia para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca. De acordo com a PM, com o suspeito foram encontradas uma pistola de calibre 9mm com munições, 194 porções de maconha e 170 pedras de crack. Todo o material foi apreendido e levado para 78ª DP (Fonseca).