Disque Denúncia pede informações sobre homens que atiraram em frentista em SG

Contra os dois criminosos, consta um Mandado de Prisão, expedido pelo Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça do Rio - Foto: Reprodução

Contra os dois criminosos, consta um Mandado de Prisão, expedido pelo Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça do Rio - Foto: Reprodução

O Disque Denúncia divulgou, nesta sexta-feira (05), um cartaz para auxiliar no inquérito policial instaurado pela 74ª DP (Alcântara), a fim de obter informações que levem à localização e prisão de Yago Lima Macedo, de 23 anos e Daniel Davi Jeronimo da Silva, o “Bigode”, de 43 anos. Eles são acusados pelo ataque a tiros contra um homem, de 25 anos, frentista de um posto de combustíveis, no Colubandê, em São Gonçalo. O crime aconteceu no último dia 29. A dupla já é considerada foragida da Justiça.

Segundo as investigações, um casal chegou ao local em um Jeep Renegade consumindo bebidas alcoólicas na loja de conveniência. Por volta de 2h da madrugada, o casal retornou ao posto para abastecer com GNV. Somente o motorista desceu do veículo, o que levou Igor, seguindo os protocolos de segurança da empresa, a solicitar que a mulher também desembarcasse. Neste momento, iniciaram-se as agressões verbais por parte do motorista. Após deixar o posto, o motorista retornou cerca de meia hora depois, acompanhado por outro homem. Ambos desceram do Jeep armados, exigindo encontrar Igor. Sem hesitação, o homem disparou pelo menos três tiros, atingindo os dois joelhos do frentista, e fugiu do local do crime.

Igor foi encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat). Após passar por uma cirurgia bem-sucedida, o frentista recebeu alta.

Leia também

• Buffet em Niterói fecha as portas e deixa clientes na mão

• Ministro Ricardo Lewandowski alerta sobre possível migração de facções criminosas brasileiras para Portugal

Contra os dois criminosos, consta um mandado de prisão, expedido pelo Plantão Judiciário do Tribunal de Justiça do Rio, pelo crime de homicídio tentado. Yago possui uma ficha criminal extensa, incluindo tentativa de homicídio e roubos diversos; enquanto Daniel Davi acumula cerca de 20 anotações criminais por crimes como homicídio, sequestro e roubo, entre outros. Eles seriam sequestradores, e segundo investigação da distrital, até um PM estaria envolvido no grupo criminoso.

As investigações para encontrar os criminosos continuam e a 74ª DP solicita a população que repasse de forma anônima informações sobre o paradeiro de foragidos da justiça, para o Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177