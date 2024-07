PM é baleado em tentativa de assalto em sua residência

Um subtenente da Polícia Militar teve sua casa invadida em uma tentativa de assalto, no bairro de Vista Alegre, localizado na Zona Norte do Rio, na última sexta-feira (4). Segundo as primeiras informações, o quintal da residência foi invadido por dois criminosos, o que resultou em um confronto com o agente de segurança, que acabou baleado no tórax e no braço esquerdo.

No momento da invasão, o PM estava em casa e notou uma movimentação estranha por meio das câmeras de segurança. Após tentar se defender do assalto, o subtenente foi alvo dos criminosos, que dispararam várias vezes antes de fugir do local.

Leia também

Gerente de grande restaurante na Ilha do Governador é preso por furto de energia

Disque Denúncia pede informações sobre homens que atiraram em frentista em SG

De acordo com os familiares, a filha da vítima ouviu os disparos e imediatamente chamou socorro. Os primeiros socorros foram prestados pela esposa do PM, que também estava na residência no momento e o levou em estado grave para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Na unidade de saúde, o PM foi submetido a uma cirurgia emergencial.



A Polícia Civil já esteve no local do crime realizando a perícia e coletando evidências que possam auxiliar nas investigações. A 27ª DP (Vicente de Carvalho) é a responsável pelas investigações do caso.