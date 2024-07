Gerente de grande restaurante na Ilha do Governador é preso por furto de energia

Foi preso, nesta quinta feira (4), na Ilha do Governador, o gerente de um grande restaurante por furto de energia. O home era o responsável pelo estabelecimento onde foi encontrado uma ligação, irregular, direta vinda do poste para dentro do espaço. Essa manobra impossibilitou a Light de registrar o consumo de energia por mais de 14 meses.

Na delegacia o homem disse ser gerente do bar desde o ano de 2013. Ele informou aos agentes policiais que a ligação direta foi feita por um funcionário da própria Light, mas não soube dizer quando foi realizado nem por quem.

Em agosto de 2022, a concessionária já havia tirado o relógio do local e mandado para análise por conta de uma dívida de R$ 360 mil. Deste montante, foram pagos apenas R$ 67 mil.

O gerente já possuía mais de 15 anotações criminais Ele foi preso em flagrante na região de Jardim Guanabara e agora pode pegar até oito anos de prisão. Segundo a Light, o "gato" fazia com que a unidade deixasse de marcar 12.894 KWh/mês.

A concessionaria disse que o prejuízo anual da companhia devido essas práticas é de R$ 800 milhões, visto que a cada 100 clientes, 34 furtam energia.

O caso foi registrado na 37ª DP (Ilha do Governador).