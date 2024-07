Tiroteio interrompe aulas em CIEP no Jardim Catarina

Aulas no turno da tarde precisaram ser suspensas no CIEP Anita Garibaldi - Foto: Reprodução/Google Maps

Aulas no turno da tarde precisaram ser suspensas no CIEP Anita Garibaldi - Foto: Reprodução/Google Maps

Uma troca de tiros assustou moradores e interrompeu as aulas em pelo menos uma unidade de ensino no Jardim Catarina, em São Gonçalo, nesta sexta-feira (05). Todos os estudantes do turno da tarde no CIEP 051 Municipalizado Anita Garibaldi ficaram sem aulas por conta de um conflito entre policiais militares e suspeitos. Não há relato de presos ou feridos.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, todos os alunos do CIEP que estavam na escola durante o turno da manhã saíram da escola em segurança e ninguém ficou ferido. À tarde, as aulas foram suspensas.

Em nota, a PM confirmou que uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) foi enviada ao bairro nesta sexta (05) para realizar a remoção de barricadas em algumas das vias da região. Durante a ação, os agentes teriam sido atacados a tiros por suspeitos, segundo afirma a corporação. Ninguém foi preso. Cerca de cinco toneladas de materiais usados para bloquear as vias foram apreendidas.