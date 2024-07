OSG faz por você: Após reportagem, desaparecido é encontrado no Rocha

O gonçalense Giovani Carvalho de Souza, que estava desaparecido desde o dia 29 de junho, após ir a uma festa junina no bairro do Rocha, em São Gonçalo, foi encontrado, na noite da última quinta-feira (4).

De acordo com Giane, irmã do homem, ele chegou na própria casa, que também fica no Rocha, meio desorientado. "Mas já está sendo bem cuidado pela família. Obrigada pela atenção e ajuda", completou Giane.

A família começou a procurar por Giovani na manhã da última segunda-feira (1), em hospitais da região e lugares que Giovani costumava ir. Após esgotarem as possibilidades, seus familiares procuraram a polícia para registrar o caso.