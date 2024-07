Policiais recuperam carro roubado em Niterói

Após um roubo no Centro de Niterói, um homem acabou preso, com um revólver e munições. A polícia recuperou o carro da vítima, que nada sofreu.

Policiais do 12ºBPM (Niterói) foram acionados depois que uma mulher teve seu carro e celular roubados, enquanto estacionava o veículo.

Com as características do suspeito e os dados do carro, os policiais realizaram buscas e encontraram o homem, na Rua Visconde do Rio Branco, na Ponta D’Areia, em Niterói.

O preso e o material apreendido foram levados para a 76ªDP (Centro), onde o caso foi registrado.