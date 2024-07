Mulher é baleada durante operação policial na Serrinha, em Madureira

Mulher foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento - Foto: Divulgação/ Prefeitura do Rio

Uma mulher, ainda não identificada, foi baleada na manhã de sexta-feira (5) durante uma operação policial na comunidade da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte do Rio. A vítima foi atingida por uma bala perdida na perna enquanto atravessava a Rua Leopoldino Oliveira.

A operação foi realizada por equipes do 9º BPM (Rocha Miranda), que atuam nas comunidades da Serrinha, Fazendinha, São José da Pedra, Patolina, Dendezinho, Visconde de Sabóia e Primavera, dominadas pelo Terceiro Comando Puro (TCP).

O objetivo da ação era conter as tentativas de expansão do TCP para áreas sob controle do Comando Vermelho (CV), além de combater o roubo de veículos e a retirada de barricadas.

A operação contou com o apoio do Grupamento Especializado de Salvamento e Ações de Resgate (GESAR).

A mulher baleada foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rocha Miranda. Segundo a PM, seu estado de saúde é estável.

Até o momento, não há registro de prisões ou apreensões durante a operação. Moradores da região relatam que a comunidade vive em clima de insegurança devido à disputa territorial entre as facções TCP e CV. A operação ainda está em andamento, e a PM ainda não divulgou o balanço final da ação. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.