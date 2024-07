Polícia Civil localiza fábrica clandestina de armamento e munições

. Os agentes identificaram a fábrica, localizada no bairro Piedade, Zona Norte do Rio, após um trabalho de inteligência - Foto: Divulgação

. Os agentes identificaram a fábrica, localizada no bairro Piedade, Zona Norte do Rio, após um trabalho de inteligência - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) localizaram uma fábrica clandestina de armamentos e munições, nesta quinta-feira (04/07), e prenderam um homem em flagrante responsável por fornecer o material para o Comando Vermelho (CV).

A ação aconteceu durante cumprimento de busca e apreensão. Os agentes identificaram a fábrica, localizada no bairro Piedade, Zona Norte do Rio, após um trabalho de inteligência. No local, os policiais apreenderam milhares de munições de diversos calibres, maquinário e material para produção de novos projéteis. De acordo com as investigações, as munições seriam utilizadas pelo Comando Vermelho durante conflitos contra facções rivais e em busca de expansão de territórios.

Leia também:



Polícia Militar captura traficante e autor de homicídio em Niterói

Homem em situação de rua é encontrado morto em São Gonçalo

Segundo a Desarme, o homem responsável pelo lugar já foi preso por fabricar e comercializar armas de fogo e munições. Ele foi conduzido à especializada e, em seguida, será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.