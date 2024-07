Polícia Militar captura traficante e autor de homicídio em Niterói

Em uma ação conjunta entre o 12º Batalhão de Polícia Militar (Niterói) e a 79ª Delegacia de Polícia (Jurujuba), os agentes prenderam um traficante e autor de homicídio na noite de segunda-feira (02) em Jurujuba, Niterói.

A equipe do Grupamento de Ações Táticas, em conjunto com as de alguns DPOs, capturou o acusado "Buiú", na Travessa José Ribeiro de Mattos, localidade conhecida como Pau Ferro.

Conforme os PMs, "Buiú" é um dos autores de uma homicídio que aconteceu em junho deste ano no Campo do Flamenguinho, também em Jurujuba. Durante a operação, o acusado foi flagrado com uma grande quantidade de drogas, incluindo 270 pedras de crack, 89 invólucros de maconha, 62 pinos de cocaína e um rádio transmissor.



Diante dos fatos, "Buiú" foi conduzido à 79ª DP, onde foi autuado em flagrante delito pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. O acusado permanece preso à disposição da Justiça.