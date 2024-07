Tragédia em Itaguaí: Jovens são encontrados mortos dentro de carro

Dois jovens foram encontrados sem vida, na madrugada da última segunda-feira (1º), dentro de um carro, em Itaguaí, na região metropolitana do estado. As vítimas, identificadas como Júlia Santos de Oliveira, de 17 anos, e João Pedro Ramos das Neves, de 20 anos, foram localizadas no bairro Mazomba.

As circunstâncias que levaram à morte dos jovens ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil, mas a principal suspeita é de intoxicação por monóxido de carbono, um gás tóxico expelido pelo escapamento de veículos.

Leia também:

Prefeitura de Niterói convida 70 grafiteiros para pintar painel de 750 m no túnel Raul Veiga

Polícia investiga morte de homem em São Gonçalo

O carro onde os corpos foram encontrados estava parado na Rua Pai Fabrício, com as janelas fechadas e o ar-condicionado ligado , o que reforça as suspeitas de intoxicação por monóxido de carbono, um gás tóxico expelido pelo escapamento de veículos.

A 50ª Delegacia de Polícia (DP) de Itaguaí está à frente da investigação. A perícia no local e nos corpos das vítimas fornecerá mais detalhes sobre o caso.

Perigo silencioso do monóxido de carbono

O monóxido de carbono é um gás incolor, inodoro e insípido, tornando-o extremamente perigoso em ambientes fechados. Sem qualquer aviso prévio, o gás pode levar à asfixia e à morte em questão de minutos.

Para evitar tragédias como essa, é importante lembrar que nunca se deve ligar o motor de um carro em um ambiente fechado, mesmo que por um curto período de tempo. A ventilação adequada é crucial para garantir a segurança e evitar a inalação de gases tóxicos.