Homem desaparece após ir a festa junina no bairro do Rocha, em SG

Homem desapareceu após ir a uma festa junina no bairro do Rocha, em São Gonçalo - Foto: Reprodução

Um homem desapareceu, no último sábado (29), após ir a uma festa no bairro do Rocha, em São Gonçalo. Giovani Carvalho de Souza estava em uma moto azul, da marca Yamaha, e usava um casaco preto e vermelho.

De acordo com Giane, irmã do homem, ele saiu de casa em torno das 21h para ir a uma festa junina. A preocupação da família começou quando, mesmo no dia seguinte, ele não retornou para casa. Eles tentaram ligar no celular de Giovani, mas não obtiveram sucesso.

A família começou a procurar por Giovani, na manhã de segunda, em hospitais da região e lugares que o homem costumava ir. Após esgotarem as possibilidades, seus familiares procuraram a polícia para registrar o caso.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Giovani Carvalho pode ser passado diretamente a polícia ou a irmão do rapaz, Giane, através do número 21 99677-9832