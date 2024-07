Botafogo vence fora de casa e segue à caça da liderança

O Botafogo foi até a Arena Pantanal, na noite desta quarta-feira (3), e venceu o Cuiabá, por 2 a 1. Com o resultado, o Glorioso continua sua perseguição ao líder Flamengo, que ainda joga na rodada.

Em jogo equilibrado no Centro-Oeste do país, o time da estrela solitária começou mostrando o que queria do jogo e marcou seu primeigo gol logo aos cinco minutos. Kauê acertou um belo chute de fora da área para abrir o placar.

Com a vitória parcial, os cariocas passaram a administrar o jogo, diminuindo o ritmo da partida. Mesmo assim, o Cuiabá seguia sendo perigoso. Aos 44 minutos, o time da casa arrancou pela esquerda e, no momento do cruzamento, o zagueiro do Glorioso derrubou Pitta, que se movimentava para receber a bola. O juiz marcou o pênalti, que foi batido e convertido pelo centroavante.

No segundo tempo a história do jogo não mudou muito. A partida que seguiu equilibrada ofereceu poucas chances de gol para cada lado. Mas foi o Alvinegro que aproveitou melhor e marcou, aos 30 minutos, seu segundo gol com o lateral Mateo Ponte.

Após levar o segundo, o time da casa se lançou mais a frente e conseguiu criar mais oportunidades, mas nenhuma delas foi convertida em gols.

Com a vitória, o Botafogo chegou aos 27 pontos e alcançou a mesma pontuação do Flamengo, líder do campeonato. O clube, no entanto, tem menos gols de saldo e fica em segundo na tabela. O Rubro-Negro ainda joga na rodada, contra o Atlético Mineiro, em Minas Gerais.