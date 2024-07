Governador Cláudio Castro lança obras no Piscinão de São Gonçalo

Obras serão realizadas em parceria com Governo do Estado e devem custar em torno de 44 milhões de reais - Foto: Layla Mussi

Obras serão realizadas em parceria com Governo do Estado e devem custar em torno de 44 milhões de reais - Foto: Layla Mussi

O governador do Estado do Rio, Cláudio Castro (PL), esteve em São Gonçalo nesta terça-feira (03) para participar, ao lado do prefeito Capitão Nelson (PL), do lançamento das obras no Parque RJ São Gonçalo, área de lazer que será construído no terreno do antigo Piscinão do município, no bairro Boa Vista. Com obras marcadas para começar, o espaço tem previsão de inauguração em 2025.

Anunciado há dois anos, o projeto prevê a construção de um skate park, anfiteatro, academia ao ar livre, parque infantil, mirante, quadras e pista de atletismo nos 35 mil m² do terreno. As obras devem custar um investimento total de R$ 44 milhões, segundo o Governador do Estado, que prometeu inaugurar o espaço "para nunca mais fechar".

"Isso aqui é mais que um ambiente degradado. Tem algumas obras nesse Estado que não são locais abandonados, são sonhos da população que foram jogados fora. É dinheiro suado do imposto das pessas que foram jogadas fora", destacou Castro, que, em depoimento a imprensa, destacou o interesse em continuar a parceria com a gestão municipal.

"A questão do Muvi eu não tenho dúvida de que vai ser um divisor de águas. A melhora da segurança pública já está acontecendo. Muitas ruas asfaltadas, bairros inteiros sendo 'feitos' com o Estado. Eu não tenho a menor dúvida de que essa parceria com a Prefeitura vai fazer com que a gente traga cada dia mais políticas públicas", afirmou o governador.

"Isso aqui é mais que um ambiente degradado", disse Governador | Foto: Layla Mussi

O prefeito explicou que a ideia é aproveitar o espaço de forma diferente de como costumava ser usado. "Conversando com o governador e com o deputado Douglas [Ruas], a gente bolou uma coisa que fosse utilizada pela população gonçalense durante o ano inteiro, e não apenas em uma parte do ano, que seria o verão", destacou Nelson.

O presidente da Assembleia Legislativa do Rio, deputado Rodrigo Bacellar (União) e o secretário estadual de Cidades, Douglas Ruas, também participaram do evento. Ruas, que também acompanhou a idealização do projeto, afirmou que a ideia da gestão é que o Parque atenda também aos moradores de municípios vizinhos. "Nós não temos uma área de lazer do tamanho da população do Leste Fluminense aqui na região e, a partir dessa entrega, a gente tem certeza que todas as pessoas, não só de São Gonçalo, vão ter essa oportunidade", disse Ruas.

Também esteve presente na cerimônia Alexandre Bianchini, vice-presidente da Aegea, empresa de saneamento responsável pela concessionária Águas do Rio. Ainda nesta terça (03), Castro e Nelson visitaram o bairro Vista Alegre para a entrega das obras de drenagem, pavimentação e reurbanização em 25 ruas da região.

O Piscinão de São Gonçalo foi inaugurado em outubro de 2004, com uma piscina de água salgada com 9 mil m² de extensão. Em 2008, após alguns anos de tensão entre governo do Estado e Prefeitura Municipal em termos de gestão, o espaço foi fechado e só reabriu em maio de 2010, com aparelhos de lazer e quiosques de comércio. A segunda fase não durou muito tempo e o espaço já está inativo há cerca de dez anos. Depois que a piscina secou, o terreno passou a ser usado por moradores informalmente para atividades físicas e treinos de direção.