Dois presos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo em Niterói

Policiais do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam dois homens em flagrante na noite de segunda-feira (02) no Complexo do Viradouro, em Santa Rosa, Niterói.

Após receberem informações da seção de inteligência da 79ª DP sobre o tráfico de drogas na localidade da Souza Soares, as equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), se dirigiram ao local indicado.

No local, os policiais conseguiram deter dois indivíduos. Um deles foi flagrado com um revólver calibre 38 com numeração suprimida e municiado com três munições. Já o outro indivíduo estava em posse de um rádio transmissor sintonizado na frequência utilizada pelos traficantes. Ao lado de ambos, foi encontrada uma mochila contendo material entorpecente, um aparelho celular e R$ 6,00 em espécie.

Diante dos fatos, os acusados foram conduzidos à 79ª DP, onde foram autuados em flagrante delito pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Ambos permanecerão presos à disposição da Justiça.