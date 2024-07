Polícia investiga morte de homem em São Gonçalo

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo investigam as circunstâncias da morte de um jovem, de 28 anos, que chegou baleado ao hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, onde não resistiu ao ferimento e morreu, no final da noite desta terça-feira (02).

De acordo com agentes, o homem chegou feriado na unidade de saúde, por volta das 19h, e faleceu no final da noite.

Polícia Militar captura traficante e autor de homicídio em Niterói

Policiais da 35ºBPM, com auxílio do Disque Denúncia, prenderam foragido da Justiça em Itaboraí

Ainda não há informações sobre os circunstâncias que levaram o jovem a ser baleado.



O corpo, que está identificado, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), de Tribobó, de onde será liberado para sepultamento.