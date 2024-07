PROERD forma 270 crianças em Maricá

As melhores redações foram premiadas pelos policiais militares instrutores do programa, que já existe no Estado há 32 anos - Foto: Divulgação

A Polícia Militar, através do Programa Educacional de Resistência à Drogas e à Violência (PROERD), formou, na manhã da última terça-feira (02), na Arena Flamengo, em Maricá, 270 crianças, que tiveram no último semestre aulas semanais com orientações sobre rejeição às drogas, cidadania, noções de trânsito e resistência à violência e bullying.

As melhores redações foram premiadas pelos policiais militares instrutores do programa, que já existe no Estado há 32 anos.

A formatura contou com a presença do coronel PM Leonardo Oliveira- Comandante do 12ºBPM, do Subsecretário Municipal de Educação de Maricá, Diretores de Escolas e profissionais da Educação da cidade.



Durante a festa as crianças cantaram o Hino Nacional, prestaram juramento, e dançaram a canção do PROERD com o mascote "LÉO".