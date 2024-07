Atenção, moradores de São Gonçalo! 11 bairros ficarão sem água nesta quarta-feira (3)

Nesta quarta-feira (03), moradores de 11 regiões de São Gonçalo precisam se preparar para um dia sem água. A Águas do Rio vai realizar uma paralisação programada no fornecimento de água tratada para melhorar o sistema de abastecimento do bairro Laranjal. A interrupção vai ocorrer das 7h às 21h, afetando as seguintes áreas:

Pacheco, Tiradentes, Vista Alegre, Barracão, Lagoinha, Monjolos, Jardim Bom Retiro, Vista Alegre, Guarani e Largo da Ideia. Além disso, parte do bairro Sacramento também será afetado.

Segundo a Águas do Rio o abastecimento será normalizado gradativamente, após o fim dos reparos. A concessionária responsável pelo abastecimento aconselha que moradores e comerciantes reservem água em cisternas ou em caixas d’água para atividades do dia a dia. Informou também que o número de apoio 0800 195 0 195 segue ativo para auxiliar as pessoas por meio de ligação ou mensagens via WhatsApp