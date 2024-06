Homem é preso com mais de 15 quilos de entorpecentes na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem que transportava mais de 15 quilos de cocaína e maconha. Ele levava os entorpecentes para Rio das Ostras, na Região dos Lagos. A prisão aconteceu na BR-101, em Casimiro de Abreu, na tarde de sábado (29).

Por volta das 15h, policiais rodoviários federais do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da 8ª Delegacia (Campos dos Goytacazes) suspeitaram de um veículo que seguia no sentido Macaé e deram ordem de parada. Durante a fiscalização, o motorista contou que vinha do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio, e acabou confessando que levava farto material entorpecente.

Quando abriram o porta-malas, os policiais encontraram centenas de porções de maconha e de cocaína. No total, havia cerca de nove quilos de maconha e 6,1 quilos de cocaína.



A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal, em Macaé.