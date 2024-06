Brasileiro é preso em aeroporto peruano com quase 20kg de cocaína em mala

A Polícia Nacional do Peru prendeu em flagrante, no último sábado (29), um brasileiro, de 33 anos, que levava consigo cerca de 19,5kg de cloridato de cocaína dentro de uma mala, no Aeroporto Internacional Alejandro Velasco Astete, em Cusco.

Uma inspeção na mala do homem revelou o carregamento de droga oculto entre artesanato inca e plantas medicinais da Amazônia, além de roupas e alimentos. Ele foi abordado pelas autoridades após chamar atenção por sua "atitude suspeita".

Leia mais

Falsas viaturas da Core são apreendidas na Baixada Fluminense

Casal sobrevive a ataque com pelo menos 20 tiros no Maracanã



"Ele queria fingir que era turista e carregava produtos típicos do nosso país como unha de gato (planta amazônica), linhas e bolsas incas", disse Julio César Becerra, da Polícia Nacional, ao canal de televisão TV Peru.



As investigações mostraram que o brasileiro pretendia embarcar em um voo com destino a Milão, na Itália. Antes, ele ainda passaria em uma escala em Santiago, no Chile. O destino final era Madri, na Espanha, onde a droga seria entregue.

Detido e colocado à disposição das autoridades, o brasileiro será alvo de uma investigação que deve durar 15 dias, segundo a lei local.