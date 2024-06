Ex-BBB Isabelle Nogueira é anunciada como nova musa Grande Rio

A escola de samba Acadêmicos da Grande Rio anunciou, na noite do último sábado (29), que a ex-BBB Isabelle Nogueira será a nova musa da agremiação no Carnaval 2025. “De Parintins pra Sapucaí!”, afirmou a escola em um post nas redes sociais.

“A Grande Rio, em nome dos presidentes de honra Jayder Soares, Leandro Soares e Helinho de Oliveira, e do presidente administrativo Milton Perácio, dá as boas-vindas a Isabelle Nogueira, nossa mais nova musa para o Carnaval 2025!”, afirmou a publicação, que incluiu um vídeo da ex-BBB.

O anúncio aconteceu durante o Festival de Parintins, no Amazonas, onde Isabelle se apresentou como cunhã-poranga do Boi Garantido. Na noite da última sexta-feira (28), ela entrou no Bumbódromo em uma alegoria, com uma fantasia em formato de onça.



Namorado de Isabelle, o ex-BBB Matteus Amaral comentou a publicação da Grande Rio: “Merece muito!”, afirmou ele.