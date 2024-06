Casal sobrevive a ataque com pelo menos 20 tiros no Maracanã

Um casal foi vítima de um ataque criminoso na noite desta sexta-feira (28), na Rua Professor Manoel de Abreu, no Maracanã, Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo testemunhas, eles estava em um carro que foi alvo de mais de 20 disparos por volta das 22h.

O homem foi atingido na boca e a mulher de raspão no braço. As vítimas, feridas, caminharam até o Hospital Universitário Pedro Ernesto em busca de atendimento médico. No entanto, devido à falta de emergência na unidade, não conseguiram atendimento.

Diante da situação, o casal acionou a Polícia Militar. Uma equipe do 6º BPM (Tijuca) que patrulhava a região prestou socorro às vítimas que foram escoltadas até o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio.

O estado de saúde das vítimas ainda não foi divulgado. A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar os autores dos disparos.