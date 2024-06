Falsas viaturas da Core são apreendidas na Baixada Fluminense

A Polícia Civil apreendeu dois carros caracterizados como viaturas da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) em Seropédica, na Baixada Fluminense, na última sexta-feira (28).

Os veículos estavam em fase final de modificação para se assemelhar ainda mais às viaturas originais. As investigações indicam que a clonagem teve início no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, e que os carros seriam utilizados por uma quadrilha de narco-milicianos para a disputa de territórios.

Ao perceber a presença da polícia, os criminosos responsáveis pela clonagem fugiram para uma área de mata, mas a polícia já iniciou investigação para identificá-los e prendê-los.

A operação de apreensão contou com a participação de equipes do Departamento de Combate à Corrupção, da Core e da Draco. A Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil também contribuiu para a ação.