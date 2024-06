Segurança presente prende homem por tráfico de drogas em Niterói

Na tarde da última sexta-feira (28), a equipe do Segurança Presente da Região Oceânica, durante um patrulhamento pela Avenida Chico Xavier com Nicanor Nunes (Ciclovia), prendeu um homem com mandado de prisão para associação ao tráfico de drogas.

Ao avistarem o homem, os policiais notaram que o mesmo demonstrou nervosismo, tentando esconder o rosto. Diante do fato, a equipe abordou o suspeito e fez consulta no sistema, onde constatou ter um mandado de prisão contra o mesmo.

O acusado foi apresentado a autoridade policial na 76ª DP (Niterói), que cumpriu o mandado. Ele permanece preso à disposição da Justiça.