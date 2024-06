Homem é preso em flagrante por furto em Niterói

Na manhã desta segunda-feira (29), policiais do Segurança Presente de Niterói foram acionados por uma vítima, na Praça Sao João, no cruzamento da Rua São João com a Rua Visconde de Uruguai, que corria em direção a um ladrão que havia acabado de furtar sua bicicleta.

Ao perceber a presença dos agentes, o homem fugiu, correndo pela Rua Visconde de Uruguai em direção a Avenida Marechal Deodoro. No trajeto, ele deixou cair uma mochila e celular.

Os agentes seguiram atrás do suspeito, que foi detido na esquina entre Avenida Marechal Deodoro com Av. Visconde de Uruguai. Com ele, os agentes apreenderam uma pequena quantidade de entorpecente (crack) e uma faca. O homem foi preso e conduzido a 76ª DP (Centro).