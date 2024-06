Polícia Civil prende segurança do chefe do tráfico de Manguinhos envolvido em roubos de cargas

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) realizaram uma operação, neste sábado (29/06), na comunidade de Manguinhos, em Bonsucesso. Um criminoso que atuava como segurança do ex-chefe do tráfico de drogas local foi preso.

Segundo os agentes, o acusado também estava sendo monitorado por sua participação ativa na coordenação de roubos de carga cujos transbordos ocorrem naquela localidade, na Zona Norte do Rio. De acordo com as investigações, o criminoso ainda era apontado como homem de confiança do traficante que chefiava o tráfico de drogas da favela.

Segundo apurado, ele tinha destaque na esfera da organização criminosa local e tem perfil extremamente violento. O detido também possui cinco anotações criminais por delitos como organização criminosa, tráfico de drogas, associação para fins de tráfico, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Ele estava evadido do sistema penitenciário.



No momento da abordagem, o homem estava dormindo com a companheira, e foi rapidamente conduzido à delegacia. Ele foi autuado pelo crime de associação para fins de tráfico.