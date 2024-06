Ana Hickmann e Edu Guedes estão noivos! O casal oficializou o noivado nesta quinta-feira (27), durante uma viagem romântica a Portugal. O pedido aconteceu em um jantar em um restaurante em Lisboa, e foi uma surpresa para a apresentadora.

As alianças de noivado já estão ostentando nos dedos do casal, que compartilhou a notícia com seus seguidores.

A relação entre Ana e Edu começou no início deste ano, após anos de amizade. Ainda não há data definida para o casamento, mas os planos para a nova fase da vida a dois já começaram.



A notícia do noivado foi recebida com grande entusiasmo pelos fãs do casal. Nas redes sociais, mensagens de carinho e felicitações inundaram os perfis de Ana e Edu.