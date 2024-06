Homem acusado de homicídio é preso em Maricá

Policiais civis da Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DAIRJ) prenderam um homem acusado de homicídio. Ele foi localizado pelos agentes da especializada em Itaiupuaçu, Maricá, na Região Metropolitana do Rio.

A ação ocorreu após diligências dos policiais, nesta quinta-feira (27/06). O homem foi conduzido à delegacia, onde foi cumprido um mandado de prisão pelo delito.