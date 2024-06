Homem acusado de Líderar tráfico de drogas em Rondônia é preso em Cabo Frio (vídeo)

Uma operação integrada entre forças de Segurança Pública dos Estados do Rio e de Rondônia, resultou na prisão de Ítalo Breno Gomes Neves, vulgo Godoy, 28 anos, apontado como chefe da facção criminosa Tropa da Revolução (TDR), que atua na cidade Porto Velho, capital de Rondônia. A localização do acusado aconteceu em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Estado do Rio, nessa sexta-feira (28).

Particparam da meoperação intergrada, equipes Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Rio de Janeiro (SSI), agentes da 4º Comando de Policiamento de Área (4ºCPA/Niterói) da PM, do 25º BPM (Cabo Frio), e Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SEJUS) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Rondônia, com auxilio do Disque Denúncia/RJ (2253-1177).





'Godoy' foi levado para a 126ªDP (CAbo Frio), onde o caso foi registrado Divulgação/Disque Denúncia

Autor: Divulgação/Disque Denúncia

Traficante e Homicida, Godoy tem condenações em aberto da Justiça de Rondonia pelo crime de tentativa de homicídio qualificado a dois policiais militares e compra ilegal de armas de fogo. Com ele, foi apreendida uma pistola Taurus 9mm, com numeração raspada, e um veículo Lange Rover blindado. Contra o foragido, havia também mandado de prisão em aberto pelos crimes de Tráfico de Drogas, Porte de Arma de Uso Restrito e Receptação.



Leia também:

Homens são presos por tráfico de drogas em Piratininga

Gabigol recusa proposta de renovação do Flamengo

O preso foi conduzido à 126ª DP (Cabo Frio), onde foi cumprido o mandado de prisão e, posteriormente, foi encaminhado a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará acautelado à disposição da Justiça do Estado de Rondônia.



Assim, as diligências para localizar criminosos foragidos continuam, e o SSI/PMERJ solicita a população que repasse de forma anônima informações sobre o paradeiro de foragidos da Justiça, para o Disque Denúncia, pelos seguintes canais oficiais:



Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177



WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido