Homens são presos por tráfico de drogas em Piratininga

Uma equipe do 12º BPM (Niterói) prendeu, nesta sexta feira (28) pela manhã, dois homensem flagrante por tráfico de drogas em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói. A guarnição fazia patrulhamento na Avenida Chico Xavier, quando se deparou com traficantes no local vendendo drogas, os policiais foram atrás dos homens que tentaram fugir para dentro da comunidade, mas acabaram sendo localizados e presos.

Leia também:

Preso acusado de matar mulher por conta de postagem em redes sociais

Festa de São Pedro: Confira a programação em São Gonçalo e Niterói



Foi apreendido 100 pinos de cocaína, 71 invólucros de maconha e 2 trouxinhas de skank. O material e os homens foram encaminhados para a 81ªDP para registro e autuação em flagrante delito.