Gabigol recusa proposta de renovação do Flamengo

Depois de mais uma rodada de conversas entre o Flamengo e Gabigol, o impasse de sua renovação pode ter sido finalizado, já que o atacante recusou a proposta do clube.

O contrato atual firmado pelo jogador com o Flamengo se encerra em dezembro deste ano. Na discussão sobre a permanência do jogador, o Flamengo ofereceu um prolongamento do contrato até o final de 2025, além de 50% de aumento no salário. Porém, essa proposta não agradou Gabigol, que ficou insatisfeito com o tempo de contrato. Agora, de acordo com regras da Fifa, ele terá liberdade para assinar pré-contrato com outros clubes, na próxima segunda-feira, quando seu vínculo atual terá menos de 6 meses para expirar.

O Rubro-Negro aguarda mais uma rodada de conversas com o jogador. Por sua vez, o atacante espera receber uma proposta que tenha tempo maior em sua duração, pois se sentiu desvalorizado com o tempo oferecido pelo clube.



Atualmente a situação dos termos negociados são muito diferentes do que já haviam sido acordados em outubro de 2023, o que não agradou o Gabigol e nem o seu staff. Na época, a negociação chegou a decisão de que haveria um aumento de 50% no salário e mais cinco anos de contrato. Outro ponto é que o valor das luvas do atleta alcançariam a casa de 8 milhões de euros (R$47 milhões na cotação atual).

As antigas negociações tinham o aval do presidente Rodolfo Landim, que não estava presente presencialmente na reunião. No ano passado, a reunião ocorreu em São Paulo, entre o departamento de futebol e o empresário do jogador, mas Ladim nega que os termos da renovação foram decididos na ocasião.

Em contrapartida à fala do presidente, na época houve uma celebração informal, além do contato por parte do clube para a família do jogador para comemorar a permanência. Também houve uma gravação do anúncio da renovação, onde o staff do atacante se fez presente no Ninho do Urubu, na segunda quinzena de outubro.

Os planos do Flamengo era anunciar de uma vez os nomes dos jogadores que renovaram contrato, como Bruno Henrique, Gabigol e Everton Ribeiro. O último citado, deixou o clube no fim do ano para atuar no Bahia. Já a renovação com o camisa 27 só foi anunciada meses depois do fim da negociação.

A situação complicada com o Flamengo faz com que as expectativas do Palmeiras pela contratação de Gabigol aumente a cada dia, pois o clube já deixou claro que tem intenção em adquirir o talentoso atacante de 27 anos ainda na janela deste ano e não medirá esforços para isso. Por outro lado, os paulistanos negam que tenha feito contato com o atleta.

De acordo com o Ge, Gabigol está sabendo do interesse do Palmeiras e também tem consciência de que o clube é um poucos que tem condições de pagar o salário no mesmo nível do que o Rubro-Negro. Outro ponto importante é a possibilidade de assinar um contrato longo.